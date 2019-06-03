У німецькому місті Дюльмен, за давньою традицією, кремезні парубки приборкували рідкісних поні. Юнаки на ходу відбирали й виводили з табуна молодих жеребців для спарювання.

Так контролюють кількість дюльменів. Розлучитися з гуртом цього разу довелося 24 поні. Вони повернуться у вересні, коли сезон парування залишиться позаду. Щороку це шоу збирає десятки тисяч глядачів.

"Цікаво спостерігати за тим, наскільки професійно чоловіки ловлять коней. До слова, у мене склалося враження, що тваринам це теж до вподоби", - говорить Ольга Зааткамп, глядачка.