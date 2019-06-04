Допомоги усіх небайдужих простять батьки 6-річної Аріни з Черкащини. Вже третій рік дівчинка бореться зі страшною недугою - "Саркомою Юїнга". Після першого курсу лікування хвороба відступила… але ненадовго. Менш ніж за рік стався рецидив. Та родина не опускає рук і продовжує боротися за життя донечки.

Тиждень тому Аріна разом з мамою знову повернулись до палати дитячого онкодиспансеру. Майже три роки лікарня була для дівчинки і домівкою, і дитячим садочком. Життя малечі перетворилось на суцільне лікування - навіть ігри Арінки пов'язані з ним.

"Мама іди сюди! А що ти будеш робить? Я у тебе з пальчика кров буду брати!!! Та мені ж боляче буде!? Все, кап, кап, кап".

Менш ніж рік тому - хвороба відступила. Та нещодавно лікарі виявили рецидив пухлини. Мама дівчинки ледве стримує сльози. Саркома Юїнга й далі прогресує в сегментах хребта і вже почала уражати нервові закінчення.

"Знов рецидив, сказали, що у нас знову пухлина росте і потрібно знову лікування. Дало зворотній ріст і знову пухлина почала рости", - розповідає Людмила Качковенко, мама Аріни.

Зараз дівчинка проходить перший блок хіміотерапії. Загалом медики призначили шість таких курсів - і переривати їх не радять.

"Дитина консультувалась по деяких клініках і також в інституті раку - рекомендовано продовження паліативної хіміотерапії з досить дороговартісним препаратом "Авастин", якого в нас наразі немає", - зазначила Анна Самохвал, дитячий лікар-онколог.

На перший блок хімії родина Арінки знайшла препарат - батьки купили його власним коштом. Та на інші грошей уже немає. П'ять упаковок коштують астрономічну для сім'ї суму - понад 100 тисяч гривень.

Ось так Арінка готується в палаті до школи. Якщо одужає - у вересні вона має піти у перший клас. Дівчинка дуже мріє разом з іншими дітьми сісти за парти... Адже через хворобу дитячий садок вона майже не відвідувала.

Якщо ви можете допомогти Арінці одужати - долучайтеся. Реквізити для грошових переказів ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua в розділі "Ми допомагаємо".

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Качковенко Людмила Георгіївна - мама Аріни

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