Один військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Під вогнем зокрема і селище Верхньоторецьке.

Ворожі кулі і снаряди зруйнували та пошкодили оселі мирних жителів. Детальніше про наслідки цих атак розкаже Геннадій Вівденко.

"82 мм міна прилетіла по жилому дому, чи догоряє. Не знаю".

Пробираємося до місця пожежі, що виникла через обстріли російських найманців - це результат ворожої міни. Вчора вона потрапила в оцю будівлю. Пожежа триває вже добу

Місцевий житель Олександр мешкає поруч із зруйнованою вогнем будівлею. До небезпеки звик.

"Вот так и живем. Помогают, слава Богу солдаты. Каждый день стреляют, а куда я уеду?", - бідкається Олександр, житель Верхньоторецького.

Ворог часто використовує трасуючі кулі - ними підпалює дахи осель. Ось їхні наслідки.

"Дуже нагло себе ведуть. Використовують всю наявну зброю, що в них є. Не соромлячись нічого. Я гадаю, що в них є броньована техніка. Використовують АГС, міномети, стрілецьку зброю", - розповідає Олексій, боєць 93 механізованої бригади "Холодний яр".

"Як поведінка ворога? - Агресивна, вони починають перші, ми терпимо, терпимо, потім зі стрілецької зброї. Ну, буває ,застосовуємо БМП", - розповідає Віталій, боєць 93 механізованої бригади "Холодний яр".

"Они ударили по мирним. Слава Богу, что попали выше", - зазначив Віталій, боєць 93 механізованої бригади "Холодний яр".

Такий вигляд має одна з нещодавно спалених хат у Верхньоторецькому. Тут дивом ніхто не постраждав. У селищі переважно лишилися люди похилого віку.

"Це бабусі ,це дідусі, це люди, які знаходяться в цьому населеному пункті, це пенсіонери. Я хочу звернутися до тієї аудиторії - ви нелюди! Як можна стріляти в своїх батьків!", - наголосив позивний "Дим", боєць 93 механізованої бригади "Холодний яр".

Охороняють селище поблизу окупованого Донецька - дніпровські вояки 93-ї бригади, що має назву "Холодний яр". Хлопці готуються до нових нічних провокацій російських окупантів.