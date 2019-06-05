В Раде снова рассмотрят закон о ВСК [ Редактировать ]
В среду, 5 июня, народные депутаты Украины вернулись к рассмотрению поправок к законопроекту 1098 о временных следственных комиссиях, пока парламентарии рассмотрели уже 400 поправок. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время утреннего заседания, передает "УНН".
"Сейчас я объявляю о продлении рассмотрения проекта закона о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины 1098", - отметил председатель ВРУ.
Отмечается, что всего парламентарии должны обсудить 700 поправок из 1600, которые были представлены к законопроекту.
Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали два проекта о реформе эконалога.
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