В среду, 5 июня, народные депутаты Украины вернулись к рассмотрению поправок к законопроекту 1098 о временных следственных комиссиях, пока парламентарии рассмотрели уже 400 поправок. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время утреннего заседания, передает "УНН".

"Сейчас я объявляю о продлении рассмотрения проекта закона о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины 1098", - отметил председатель ВРУ.

Отмечается, что всего парламентарии должны обсудить 700 поправок из 1600, которые были представлены к законопроекту.

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали два проекта о реформе эконалога.