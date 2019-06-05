В среду, 5 июня, в Днепре на улице Янтарной неизвестный выстрелил в молодого парня в подъезде дома № 79. Соседи сразу вызвали на место правоохранителей и бригаду скорой помощи, передает "Информатор".

Медики сразу оказали пострадавшему первую помощь, а затем госпитализировали его. Известно, что мужчина получил сразу несколько ранений. Одно из них, предварительно, в подмышку.

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Что стало причиной конфликта и стрельбы, пока неизвестно. Высока вероятность того, что нападавший использовал травматическое оружие, однако точную информацию предстоит выяснить.

Сейчас на месте работают несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Детали случившегося продолжают устанавливать правоохранители.

Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял постояльцев отеля.