В Днепре подстрелили мужчину [ Редактировать ]
В среду, 5 июня, в Днепре на улице Янтарной неизвестный выстрелил в молодого парня в подъезде дома № 79. Соседи сразу вызвали на место правоохранителей и бригаду скорой помощи, передает "Информатор".
Медики сразу оказали пострадавшему первую помощь, а затем госпитализировали его. Известно, что мужчина получил сразу несколько ранений. Одно из них, предварительно, в подмышку.
Что стало причиной конфликта и стрельбы, пока неизвестно. Высока вероятность того, что нападавший использовал травматическое оружие, однако точную информацию предстоит выяснить.
Сейчас на месте работают несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Детали случившегося продолжают устанавливать правоохранители.
Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял постояльцев отеля.
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