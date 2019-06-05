6 июня согласно календарю церковных дат, православные и грекокатолики Украины празднуют Вознесение Господне.

Дата празднования Вознесения отсчитывается от Пасхи. После своего воскресения Иисус Христос появлялся в земном мире в течение 40 дней, прежде чем вернуться к Отцу. Поэтому и Вознесение наступает на 40-й день после Пасхи, то есть в четверг шестой недели после 28 апреля. Таким образом, в православном календаре на июнь 2019 года Вознесение приходится на 6-е число.

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История Вознесения Господнего

Это один из крупнейших церковных праздников в июне. Он связан с окончанием земного пути Иисуса Христа и возвращением на небеса, к Богу-отцу и Святому Духу. Согласно Писанию, после своего Воскресения Сын божий являлся на землю, чтобы укреплять веру учеников в Царствие Небесное. А на сороковой день он созвал последователей на гору Елеон, где присутствовавшие и стали свидетелями вознесения. После чего верующим было дано пророчество о возвращении Спасителя.

6 июня в храмах прямо с утра начнутся праздничные службы. Максимальной силой в этот праздник обладают молитвы перед иконой Вознесения Господня. Вознесение имеет не только религиозное значение как символ Небесного Царства. Это еще и период бурного роста растительности, так что и природа в этот период тоже ‘возносится' к небу и солнцу. Считается, что именно после Вознесения начинается настоящее лето. С древнейших времен этот период наделялся особенными магическими свойствами. Например, считалось, что роса на Вознесение обладает целебными свойствами: может излечивать больных и делать краше девиц.

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Наши предки верили, что все пятьдесят дней с Пасхи и до Пятидесятницы - Троицы - открыты врата рая и ада, и на землю спускаются души предков. Их следует почитать - вспоминать, молиться за упокой душ. Запрещено все, что может оскорбить усопших: в праздничные дни нельзя выполнять тяжелую работу, шить, стирать, пилить, выносить мусор. Однако самое главное - не следует допускать дурных мыслей, злиться, обижаться на кого-либо.

На Вознесение готовят специальную выпечку - печенье в виде лесенок или пироги, украшенные подобными элементами из теста, а также пекут блины, которые называют "онучами". Все это связано с символикой подъема Спасителя на небо. Лесенками угощали детей и малоимущих, гадали на выпечке и проводили с ней ритуалы в поле. Считалось, что они могут помочь расти ржи и пшенице и таким образом даровать более щедрый урожай.

Существовало поверье, что и сам Христос может в эти дни может ходить по земле и, например, просить подаяния. Поэтому в Вознесение нельзя отказывать в помощи, нужно давать милостыню и вносить деньги на нужды церквей и храмов.

Как загадать желание на Вознесение

Господь милостив к верующим, поэтому считается, что молитвы, произнесенные в Вознесение, будут услышаны, а загаданные желания исполнятся. Правда, просить материальных благ по этому поводу не следует. Нужно загадывать добрые желания и искренне просить об их исполнении Всевышнего.

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