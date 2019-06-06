Группа "Метинвест" предупреждает о возможных провокациях против компании накануне выборов в Верховную Раду. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы "Метинвеста".

В частности, в компании заметили повышенную активность в социальных сетях неких активистов, которые заявили о проведении протестных акций возле офисов компании в различных городах Украины. Активисты называют свои акции "экологическими" и собираются приурочить их ко дню основания Группы 6 июня, рассказали в "Метинвесте".

В связи с этим "Метинвест" выступил с предупреждением о возможных провокациях накануне парламентских выборов в Украине.

"Метинвест" находится вне политических процессов, однако сама Группа и ее предприятия в этот период могут стать объектами для нападок со стороны различных политических сил. Некоторые из них для достижения своих политических целей и получения дополнительных баллов накануне выборов будут использовать тему охраны окружающей среды против "Метинвеста", - говорится в заявлении.

В компании добавили, что планомерно выполняют все принятые обязательства по улучшению качества окружающей среды в городах своего присутствия - Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге.

"Городские экологические программы были разработаны при активном участии общественности и на текущий момент выполнены более чем на 50%. Ежегодно предприятия компании выделяют суммарно более 4 млрд грн на экологические мероприятия (в 2018 году - 7,4 млрд грн). Общие инвестиции Группы в экологические проекты в 2014-2018 годах составили 33,2 млрд грн (более чем 1,2 млрд долларов)", - сообщили в пресс-службе.

"Поэтому в настоящее время все обвинения в адрес Группы относительно невыполнения программ по охране окружающей среды и взятых на себя обязательств "Метинвест" считает беспочвенными и направленными на удовлетворение политических амбиций участников предвыборной гонки в Украине", - резюмирует "Метинвест".