На данный момент кризиса в отношениях президента и парламента нет. Об этом в четверг, 6 июня, заявил представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня есть большой кризис не в отношениях президента и парламента. Мне кажется, есть большой конституционный кризис в понимании отношений народа Украины и власти, которая осталась. И сегодня мы видим, какой кредит недоверия ко многим институциям власти существует в обществе. И для нас очень важно, что мы должны все удовлетворить запрос, высокий общественный запрос на перезапуск сегодняшней политической системы", - сказал Стефанчук.

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"Опять же, мы видим это непутевое сопротивление, мы видим консолидацию усилий всех, кто не желает этих изменений, но мы уверены, что в границах, определенных Конституцией Украины мы будем прибегать ко всем механизмам для того, чтобы президент Украины имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос народа Украины на изменения", - добавил представитель президента в Раде.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил главу Госпогранслужбы, а также назначил начальника СБУ.