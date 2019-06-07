Евросоюз утвердил новые ID-карты [ Редактировать ]
Евросоюз будет выдавать ID-карты нового образца всем гражданам Евросоюза и членам их семей. Об этом сообщает "Униан".
Отмечается, что старые ID-карты будут заменять постепенно и их нельзя будет использовать через десять лет.
"Новые правила повысят безопасность удостоверений личности, введя минимальные стандарты как по содержащейся в них информации, так и степени защиты, общие для всех государств-членов, в которых предусмотрены такие документы", - говорится в сообщении.
На новых удостоверениях будет находиться фотография человека и его два отпечатка пальцев на бесконтактном чипе.
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