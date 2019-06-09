Утечка химикатов в реку: все детали аварии [ Редактировать ]
Впоследствии аварии под Винницей в Погрибищенском районе с участием грузовика, который перевозил химически-опасное вещество и упал в реку, следователи открыли уголовное производство по факту загрязнения водоема. Об этом сообщает "УНН".
Отмечается, что правоохранители также выяснили, что химикаты для обработки сельскохозяйственных растений были похищены с фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов.
Также, стало известно, что в результате инциндента, в Бело-Церковском районе вынуждены отключить водоснабжение. Оно будет восстановлено только после проведения исследований воды.
Следственным отделом Погребищенского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 242 УК (Нарушение правил охраны вод). За такое преступление предусмотрено наказание - до 5 лет лишения свободы.
По фактам краж гербицидов в Козятинском и Липовецком районах открыты уголовные производства по части 3 и части 5 статьи 185 УК Украины (кража). Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством - от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, ДТП произошло утром 9 июня в селе Збаржевка. На закругленном участке дороги Mercedes съехал с проезжей части в водоем и перевернулся, после чего загорелся.
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