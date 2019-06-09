Украинская каратистка выборола "золото" на престижном турнире [ Редактировать ]
Украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая выступает в весовой категории до 55 кг, одержала победу на турнире по каратэ "Премьер-лиги" в Шанхае (Китай), сообщает НОК Украины в Twitter.
Терлюга деклассировала в финале (6:0) китаянку Дин Цзямэй и одержала "золото" "Премьер-лиги" в Шанхае.
Ранее сообщалось, что сборная Украины пробилась в финал престижного турнира, а также украинская теннисистка вышла в финал парных соревнований.
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