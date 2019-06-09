Украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая выступает в весовой категории до 55 кг, одержала победу на турнире по каратэ "Премьер-лиги" в Шанхае (Китай), сообщает НОК Украины в Twitter.

Терлюга деклассировала в финале (6:0) китаянку Дин Цзямэй и одержала "золото" "Премьер-лиги" в Шанхае.

Ранее сообщалось, что сборная Украины пробилась в финал престижного турнира, а также украинская теннисистка вышла в финал парных соревнований.