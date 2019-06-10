На Донбасі бойовики порушують Мінські домовленості [ Редактировать ]
Ворог і далі порушує Мінські домовленості на Сході.Минулої доби - 14 обстрілів. Окупанти гатили по наших позиціях з артилерійських систем, мінометів і гранатометів.
Застосовували також озброєння бойової машини піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Найбільшу кількість обстрілів зафіксували на Донецькому напрямку. Втрат у нашому війську немає.
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