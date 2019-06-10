Три російські видання - "Ведомости", "Комерсант" і РБК - уперше вийшли з однаковими першими шпальтами. Вони присвячені переслідуванню кореспондента інтернет-видання "Медуза" Івана Голунова.

7 червня його затримали у Москві за звинуваченням у збуті наркотиків. За це - передбачене позбавлення волі від 10 до 20 років. 8 червня суд відрядив Голунова під домашній арешт до 7 серпня. Журналіст свою провину категорично заперечує. Каже - наркотики підкинули, а справу "фабрикують" через його останнє розслідування щодо похоронного бізнесу у Росії.

Ідеться, зокрема, про поділ багатомільярдного ритуального бізнесу між кримінальними авторитетами, силовиками та державою. У невинуватості Голунова упевнені його колеги з редакції "Медузи". На його підтримку також виступили відомі журналісти, телевізійники, актори й музиканти. Серед інших - Борис Гребенщиков, Леонід Парфьонов, Ксенія Собчак, Володимир Познер, Костянтин Хабенський та багато інших.