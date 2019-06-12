Послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против России за аннексию Крыма. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

Уже в течение ближайших недель ожидается официальное продление санкций. Санкции подразумевают запрет на инвестиции на территорию полуострова в течение следующего года.

Ранее Зеленский призвал Евросоюз усилить санкции против России.