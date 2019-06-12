Послы ЕС согласовали продление санкций против России [ Редактировать ]
Послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против России за аннексию Крыма. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.
Уже в течение ближайших недель ожидается официальное продление санкций. Санкции подразумевают запрет на инвестиции на территорию полуострова в течение следующего года.
Ранее Зеленский призвал Евросоюз усилить санкции против России.
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