На Прикарпатті скандал навколо туристичного комплексу. Керівництво національного природного парку, якому належить популярний маєток, заявляє, що в них намагаються відібрати майно. В ситуації розбиралася Жанна Дутчак.

"Христос Воскрес - Воістино воскрес. - Дорогі діти я радий сьогодні вас вітати в цьому мальовничому куточку наших Карпат в маєтку святого Миколая".

Попри те, що надворі літо, у прикарпатській резиденції Миколая багато відвідувачів. З усієї України.

"Красиво. Захватывающе. Нам нравится, детям тем болем", - говорить Тетяна, туристка з Києва.

Маєток у Національному природному парку "Гуцульщина" розпочав роботу 2004. Працівники розповідають: спочатку це був лише один будинок. Та за п'ятнадцять років вдалося значно розширитися.

"Зараз на цій території ці всі станції, атракції, які ви бачите це все збудовано парком тут затрачено багато сил здоров'я і в тому числі і коштів".

Маєток нині справжній ласий шматок. Вхід на територію платний - 15 гривень з людини. Екскурсія коштує 60 гривень. Лише торік тут побували більш як двадцять тисяч відвідувачів. Чималий прибуток дає й торгівля сувенірами.

Керівництво Національного парку стверджує, що місцева сільська рада намагається забрати маєток.

"Вони виготовили генпан розбудови населеного пункту куди включили 605 гектарів природозаповідного фонду в тому числі і цю територію. Вони рахують що будівлі які знаходяться на цих 50 сотих що це знаходиться у власності Пістинської сілької ради", - говорить Юрій Стефурак, директор Національного природного парку "Гуцульщина".

Сільські депутати торік навіть ухвалили рішення про створення на території маєтку альтернативного комплексу - "Садиби святого Миколая". І у фінансових махінаціях звинувачують саме Нацпарк. Запевняють - своїми діями намагаються врятувати маєток від передачі у приватні руки.

"Ми маємо рішення судів, ухвали. На протязі всього часу в маєтку святого Миколая відмивалися гроші. Брали вони гроші в дітей і ці гроші не вкладали в абсолютно нічого. маєток мав перейти в приватні руки. Бо згідно статуту там три форми власності і три засновники", - говорить Тарас Бейсюк, Пістинський сільський голова.

Домовитися про співпрацю керівництво Нацпарку і сільська рада поки що не можуть. Прокуратура через суд намагається визнати рішення Пістинської сільської ради незаконними. Розгляд триває вже кілька років. І нещодавно справу знову повернули до першої інстанції.