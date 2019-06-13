Отдых на трупах: жители Львова сделали "пляж" на могилах [ Редактировать ]
Во Львове, возле Лычаковского кладбища, на территории воинских захоронений сделали "пляж". Об этом сообщил руководитель "Художественного фонда им. Короля Данила" Роман Грыцькив.
"Это "пляж" на Марсовом поле (воинских захоронениях) возле Лычаковского кладбища на улице Мечникова. С целью предотвращения дальнейшего осквернения памяти погибших и умерших, а также повреждения их могил, просим оградить данный объект и установить соответствующие таблички", - говорится в сообщении.
Обращение направлено Львовскому коммунальному предприятию Лычаковское кладбище, о результате заявителя проинформируют.
Ранее сообщалось, что трое подростков купались в Азовском море без присмотра взрослых. Один из них, 15-летний парень, в какой-то момент нырнул в море и больше не вынырнул, а также что в Дарницком районе Киева в озере Заплавном обнаружили труп мужчины.
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