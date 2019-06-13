ЄС планує запровадити нові антиросійські санкції проти Росії [ Редактировать ]
Європейський союз планує запровадити нові антиросійські санкції, оскільки Кремль продовжує втручатися в ситуацію на Донбасі.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Він зазначив, що на майбутньому саміті ЄС лідери планують визнати недійсними російські паспорти, які видаються на території тимчасово окупованих Донецька та Луганська.
Окрім того, Євросоюз закликав Москву звільнити 24 українських моряків, яких росіяни захопили біля Керченської протоки 25 листопада минулого року. Черговий саміт країн-членів Європейського Союзу відбудеться 20 та 21 червня.
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