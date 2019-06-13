5 років тому, 13 червня 2014, Маріуполь звільнили від бойовиків. Протистояння розпочалося ще у квітні.

На початку травня окупанти захопили будівлю МВС, а згодом і міськраду. Спецоперацію зі звільнення Маріуполя українські силовики ретельно готували, та кілька разів відкладали. Військовики, нацгвардійці та добровольці увійшли до міста на світанку.

Частина окупантів устигла утекти, десятки російських найманців потрапили у полон, кілька були ліквідовані. По обіді над Маріуполем замайорів український прапор.