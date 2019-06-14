Двоє українців загинули на місці, третій помер під час операції в лікарні

Смертельне ДТП у Польщі. Загинули троє українців, іще один у вкрай тяжкому стані. Аварія сталася на одній із місцевих доріг, де водій легковика з невідомих причин утратив кермування та врізався в дерево.

Як наслідок двоє українців загинули на місці, третій помер під час операції в лікарні.