У аварії в Польщі загинули троє українців [ Редактировать ]
Смертельне ДТП у Польщі. Загинули троє українців, іще один у вкрай тяжкому стані. Аварія сталася на одній із місцевих доріг, де водій легковика з невідомих причин утратив кермування та врізався в дерево.
Як наслідок двоє українців загинули на місці, третій помер під час операції в лікарні.
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