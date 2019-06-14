Він не брав участі у протестній акції

У Москві під час акції на підтримку журналіста видання "Медуза" Івана Голунова затримали українця - аспіранта Вищої школи економіки Володимира Низова.

За словами українця, він не брав участі у протестній акції, а просто проходив поряд, прямував на фестиваль "Часи та епохи".

Коли він заявив, що є громадянином України, правоохоронці вирішили не відпускати його через іноземний паспорт та інкримінували участь у несанкціонованій акції.

Наступного дня Низова доправили спочатку в один, а потім в інший суд Москви. В обох - відмовилися розглядати його протокол. Тоді обурений українець залишив будівлю суду та поїхав додому.