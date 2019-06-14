У Москві затримали українця [ Редактировать ]
У Москві під час акції на підтримку журналіста видання "Медуза" Івана Голунова затримали українця - аспіранта Вищої школи економіки Володимира Низова.
За словами українця, він не брав участі у протестній акції, а просто проходив поряд, прямував на фестиваль "Часи та епохи".
Коли він заявив, що є громадянином України, правоохоронці вирішили не відпускати його через іноземний паспорт та інкримінували участь у несанкціонованій акції.
Наступного дня Низова доправили спочатку в один, а потім в інший суд Москви. В обох - відмовилися розглядати його протокол. Тоді обурений українець залишив будівлю суду та поїхав додому.
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