Білецький та Тягнибок розповіли, за яких умов країна отримає право на відновлення ядерного статусу [ Редактировать ]
14 червня, під час прес-конференції об’єднаних націоналістів, які йдуть до парламенту єдиною командою від ВО "Свобода", народний депутат Андрій Білецький наголосив на важливості відмови від Мінського формату переговорів у питанні звільнення окупованих територій.
"Все, що було підписано у Мінську, - це антиконституційні речі, які ведуть до федералізації, розвалу країни і офіційного визнання не Брюсселем, не Вашингтоном і навіть не Москвою, а Києвом терористичних організацій, їхніх структур, бойовиків", - заявив він, підкресливши необхідність переходу до будапештського формату.
За переконанням політика, Україна має добитись від Заходу серйозної допомоги у відстоюванні незалежності країни.
"В свій час в України забрали третій у світі ядерний арсенал. За це нам обіцяли сильні світу цього, в першу чергу Великобританія, США, Росія, територіальну цілісність і недопущення економічного тиску. Але цього не трапилося, і та допомога, яку нам надають, що складає 10 % від допомоги США Афганістану, - це сміховинна плата за те, що ми єдина країна, як показала добру волю і віддала ядерну зброю.
За словами Білецького, якщо такої допомоги Україна не отримає, то це дає країні повне юридичне право почати процес відновлення ядерного статусу.
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