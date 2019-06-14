Напад на приймальню партії "Опозиційна платформа - За життя"

Чи відбудуться вибори 21 липня ще не зрозуміло, а от те, що і цей виборчий процес може стати таким же скандальним, як було завжди в Україні, вже видно.

Приміром, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко вчора повідомив про напад на свого партійця у Вінниці. Гриценко стверджує, що винні місцеві поліцейські. Людину по-звірячому побили, ніби-то за відмову стати понятим. Державне бюро розслідувань вже почало відповідне провадження.

А вже сьогодні вранці прийшла новина з Кривого Рогу. Там розгромили партійний осередок "Опозиційної платформи - За життя". Усі подробиці в нашому матеріалі.

На громадську приймальню "Опозиційної платформи - За життя" у Кривому Розі напали близько одинадцятої ранку. До приміщення вдерлися 20 молодиків у балаклавах із перцевими балончиками та фарбою. Кілька секунд нападу працівникам приймальні вдалося зафіксувати на телефон. Та за лічені хвилини нападники розтрощили офіс, побили людей і втекли.

"46 человек 20 их было. Ко мне подошли 4, одни рисовали, вторые на улице. Все трощили рисовали. Кричали сепаратисты", - говорить Олександр Бронніков, охоронець громадської приймальні політичної партії "Опозиційна платформа за життя".

Частина молодиків накинулися на охоронця. Звалили чоловіка з ніг, і почали бити вже лежачого. За колегу намагалися заступитися жінки, втім нападники не пощадили і їх. Яні Шурмук мало не зламали руку.

Их ничего не интересовало. Они кричали сепаратисты, чемодан, вокзал, Росия. Мы пытались обьяснить, вы что будете женщин драться. Нас никто не слышал", - говорить Яна Шермук, працівниця громадської приймальні політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

Погром і бійня тривали лише кілька хвилин. А потім нападники втекли. Та після них у громадській приймальні майже нічого не вціліло - розтрощені меблі, комп’ютери, оргтехніка. Дісталося навіть стінам.

"Была часть людей, большая половина ребят которая была в футболках с надписью "национальный корпус". У них была задача показать, что мы находимся здесь наверное и вот так вот мы к вам относимся. У меня есть мнение, что все видели какой был рейтинг у нашего кандидата. Особенно в Кривом Роге. То сейчас парламенские, я думаю, что это очень сильно с этим связано", - говорить Вадим Виншель, керівник Криворізького міського осередку політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

Зараз нападників розшукують. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею - хуліганство.