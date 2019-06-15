Поливала цветы: в Киеве из окна выпала пенсионерка [ Редактировать ]
Утром, в субботу, 15 июня, в Днепровском районе Киева из окна выпала пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом сообщает "Информатор".
Известно, что женщина открыла окно, чтобы помыть стекло или полить цветы, после чего сорвалась вниз. Женщина была одета в ночную рубашку и теплые носки, а рядом с ней лежала земля из цветочного вазона. Точные причины трагедии устанавливает полиция.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове мужчина повесился в палате больницы, а также что в Харькове студента выбросили из окна.
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