Утром, в субботу, 15 июня, в Днепровском районе Киева из окна выпала пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом сообщает "Информатор".

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Известно, что женщина открыла окно, чтобы помыть стекло или полить цветы, после чего сорвалась вниз. Женщина была одета в ночную рубашку и теплые носки, а рядом с ней лежала земля из цветочного вазона. Точные причины трагедии устанавливает полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове мужчина повесился в палате больницы, а также что в Харькове студента выбросили из окна.