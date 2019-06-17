На Харківщині водій легковика загинув внаслідок зіткнення з автобусом [ Редактировать ]
На Харківщині водій легковика загинув внаслідок зіткнення з автобусом. Аварія трапилась після опівночі на трасі "Київ-Харків-Довжанський", на території Валківського району.
За попередніми даними, 24-річний водій не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та протаранив пасажирський автобус. Там було 50 пасажирів, вони не постраждали, - повідомляють в Нацполіції області. Наразі слідчі встановлюють усі обставини ДТП.
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