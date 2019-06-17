Довгобуд на кордоні. Уже кілька років триває реконструкція пункту пропуску на межі зі Словаччиною. Свого часу гроші на ремонт виділили партнери з ЄС. Однак митники не зуміли їх освоїти. Торік роботи відновили уже державним коштом.

На якому етапі відбудова КПП зараз, знають мої колеги.

Наталія та Михайло Чижмарі родом із Хустського району. Нині живуть у Литві. Тому часті гості на пункті пропуску Ужгород-Вишнє Нємецьке. Кажуть, ремонт тут триває роками, однак досі немає комфортних умов.

"Туалєти, кава чай, якась їда, ну представти якщо 4 години стояти , якусь кімнату для дитини. Представте в такій жарі тут стояти. Комфорта хочеться якогось", - говорить Наталія та Михайло Чижмарі, подорожні.

Пункт пропуску Ужгород відкрили ще 1986 року. У 2008 розробили проект реконструкції. Тоді ж облаштували вантажний пункт. Роботи на пасажирському напрямку стартували 2013. Тоді Євросоюз виділив гроші на ремонт кількох КПП на кордоні України. Із них майже 4 мільйони - саме на цей пункт пропуску. Роботи обіцяли завершити через 33-и місяці. Однак за 6 років підрядники хіба що демонтувати стару будівлю.

"Коли митниця отримувала дозвіл на цю реконструкцію, час на здійснення реконструкції, його не було фактично", - говорить Микола Ясевич, заступник начальника Закарпатської митниці ДФС.

"Це був один із багатьох обєктів цьої програми ANP, тому єврокомісія сказала, що ми не будемо виокремлювати Закарпаття. І просто закриваємо проект.І наразі ці кошти повертаються в Євросоюз".

На підрядника подали до суду. А 2018 реконструкцію продовжили, щоправда вже державним коштом. Вартість проекту сягає понад вісімдесяти мільйонів. Торік отримали 50, із яких вдалося освоїти 33 мільйони.

"Наразі завершуємо з перепланування приміщення. Фактично облаштовано всі службові приміщення. І зараз ми проходимося по майбутній ділянці паспортного і митного контролю, для пасажирів, які переміщуються автобусами", - говорить Микола Ясевич, заступник начальника Закарпатської митниці ДФС.

Тут будуть не тільки адмінкабінети. Обіцяють зали очікування, кімнату матері й дитини, медпункт. А ще нові туалети. Зводять підпірну стіну, щоб розширити смугу руху.

"Мені комфортно, лиш кажу, ще одну смугу, або дві, щоб легше було проїжджати", -говорить Ігор Гасинець, житель Закарпаття.

Митники розповідають, реконструюють пункт пропуску і на Словацькому боці. Тож можливі черги на кордоні. Однак поки що, запевняють, це не впливає на їхню роботу.

"Дійшли згоди відносно того, щоби автобуси місткістю понад 30 посадочних місць, пускати через вантажний напрямок", - говорить Ернест Яцина, заступник начальника поста "Ужгород" Закарпатської митниці ДФС.

Цього року митники планують відкрити рух на половині рекоструйованого контрольно-пропускного пункту. Коли ж роботи завершать невідомо.