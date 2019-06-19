Численность населения в Украине сократилась [ Редактировать ]
Численность населения в Украине на 1 мая 2019 года составила 42 миллиона 55 тысяч человек. Это означает, что с начала года украинцев стало меньше почти на сто тысяч человек.
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2019 года составила 42055,9 тыс. человек. В течение января-апреля 2019 численность населения уменьшилась на 97,3 тыс. человек", - говорится в сообщении Госстата.
Отмечается, что число умерших по-прежнему существенно превышает число живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных.
Напомним, за прошлый год численность населения в Украине сократилась на 233 тысячи - до 42 миллиона 153 тысячи 200 человек. Также отметим, что по прогнозам МВФ, население Украины за шесть лет уменьшится на один миллион человек.
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