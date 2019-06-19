Курт Волкер, спецпредставитель Государственного департамента США по Украине посетит Киев. Поездка состоится в течение ближайших недель. Об этом он заявил во время выступления в комитете по иностранным делам Сената, сообщается на странице Волкера в Twitter.

Отмечается, что этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне.

"Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского, - ред.) в Белый дома", - сообщил Волкер.

"Мы надеемся, это произойдет уже скоро", - подытожил Уолкер.

Ранее Волкер заявил, что США изучат возможность непризнания выданных жителям ОРДЛО паспортов России.