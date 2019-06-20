Путин заявил, что встречался с Медведчуком по поводу украинских моряков [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин рассказал, что встречался со своим кумом и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, с которым говорили об освобождении украинцев, находящихся в тюрьмах РФ.
Об этом он сказал во время прямой линии в четверг, отвечая на вопрос о перспективах Минских переговоров, и обращался ли Медведчук относительно освобождения украинцев, которые содержатся в российских тюрьмах..
"Эти вопросы никогда не исчезают из поля нашего зрения", - заявил Путин.
Он отметил, что Медведчук ранее занимался вопросом обмена заложниками и освобождения политузников по поручению бывшего президента Украины Петра Порошенко, и теперь - самостоятельно.
"Но началось все с поручения президента Порошенко", - уточнил президент РФ.
По его словам, Медведчук "слишком близко воспринимает все эти проблемы".
"Совсем недавно он был тоже и ставил вопрос об освобождении украинских моряков задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе. Стоял вопрос и об освобождении еще ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в РФ", - сказал Путин.
Он добавил, что вопросы подобного рода должны решаться в комплексе.
"Прежде, чем решать их, мы должны подумать, как сложится судьба тех граждан, которые нам интересны, в том числе граждан РФ, которые находятся в подобной ситуации на территории Украины", - заявил российский президент.
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