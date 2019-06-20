Українські ЗМІ анонсували спецмарафон з нагоди 30 днів президента [ Редактировать ]
Перші 30 днів роботи нового президента сьогодні у прямому ефірі у спецмарафонах аналізують наші колеги з каналів 112 та Newsone.
Про успіхи і поразки Володимира Зеленського за перший місяць у кріслі глави держави на каналах до самої ночі говоритимуть представники різних політичних сил, провідні експерти та політологи.
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