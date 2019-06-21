Приметы на 22 июня: что нельзя делать в Кириллов день [ Редактировать ]
В народном календаре 22 июня - Кирилл Солнцеворот. Православная церковь 22 июня вспоминает двух святых с именем Кирилл.
Святитель Кирилл Александрийский (376-444) получил хорошее воспитание и образование, был племянником знаменитого Феофила, а с 412 года его приемником по кафедре. В юные годы подвизался среди нитрийских монахов, позже был посвящен в диаконы Александрийской церкви.
Святитель Кирилл известен как ревностный борец с ересями, которые в те времена часто возникали и привлекали многих людей, считавших себя христианами. Он является автором многочисленных богословских трудов, в которых изъясняются основные постулаты христианства.
Традиции 22 июня
С этой даты крестьяне забывали о заморозках до осени, а у святого Кирилла просили дать ясное и доброе лето, сажали позднюю рассаду, начинали косить и сушить сено. К этому дню поспевает земляника. По преданию, изначально это растение не давало ягод. Но когда Иисус, будучи ребенком, гулял в лесу, земляника очень опечалилась, что ничем не сможет порадовать Господа. Спаситель услышал мольбы маленького растения и поцеловал его. В тот же миг на месте поцелуя появилась и начала расти ягодка. С тех пор землянички радуют людей и дарят им истинное наслаждение.
Все части земляники обладают целебными свойствами: ягоды, листья, цветки и корни. Корни и листья обладают вяжущим и мочегонным действием. Водный настой листьев используют в косметических целях и для полоскания горла. В народной медицине отвары и настои корневищ и листьев применяют при желтухе, колите, мочекаменной болезни, туберкулезе, отеках, сыпях, язвах, старых кровотечениях, для полосканий при ангине.
Приметы на 22 июня
- Если земляника поспела, то овес уже поздно сеять.
- Много ягод – зима будет холодной.
- Если погода хорошая, а муравьев почти не видно, то будет ненастье.
- Стрижи и ласточки низко летают – к дождю.
- Вороны часто кричат – жди осадков.
- В пасмурный день пчелы в ульи не прячутся – дождя не будет.
- Муравьи вокруг муравейника собрались – к погожему дню.
Сон с 21 на 22 июня пустой. А вот сновидение, увиденное днем 22 июня, сбудется через 5 лет.
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