В народном календаре 22 июня - Кирилл Солнцеворот. Православная церковь 22 июня вспоминает двух святых с именем Кирилл.

Святитель Кирилл Александрийский (376-444) получил хорошее воспитание и образование, был племянником знаменитого Феофила, а с 412 года его приемником по кафедре. В юные годы подвизался среди нитрийских монахов, позже был посвящен в диаконы Александрийской церкви.

Святитель Кирилл известен как ревностный борец с ересями, которые в те времена часто возникали и привлекали многих людей, считавших себя христианами. Он является автором многочисленных богословских трудов, в которых изъясняются основные постулаты христианства.

Традиции 22 июня

С этой даты крестьяне забывали о заморозках до осени, а у святого Кирилла просили дать ясное и доброе лето, сажали позднюю рассаду, начинали косить и сушить сено. К этому дню поспевает земляника. По преданию, изначально это растение не давало ягод. Но когда Иисус, будучи ребенком, гулял в лесу, земляника очень опечалилась, что ничем не сможет порадовать Господа. Спаситель услышал мольбы маленького растения и поцеловал его. В тот же миг на месте поцелуя появилась и начала расти ягодка. С тех пор землянички радуют людей и дарят им истинное наслаждение.

Все части земляники обладают целебными свойствами: ягоды, листья, цветки и корни. Корни и листья обладают вяжущим и мочегонным действием. Водный настой листьев используют в косметических целях и для полоскания горла. В народной медицине отвары и настои корневищ и листьев применяют при желтухе, колите, мочекаменной болезни, туберкулезе, отеках, сыпях, язвах, старых кровотечениях, для полосканий при ангине.

Приметы на 22 июня

Если земляника поспела, то овес уже поздно сеять.

Много ягод – зима будет холодной.

Если погода хорошая, а муравьев почти не видно, то будет ненастье.

Стрижи и ласточки низко летают – к дождю.

Вороны часто кричат – жди осадков.

В пасмурный день пчелы в ульи не прячутся – дождя не будет.

Муравьи вокруг муравейника собрались – к погожему дню.

Сон с 21 на 22 июня пустой. А вот сновидение, увиденное днем 22 июня, сбудется через 5 лет.

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