Украинский самолет АН-124 "Руслан" разбомбили "Градами" (фото) [ Редактировать ]
В столице Ливии в аэропорту Триполи, во время военных столкновений сгорел самолет АН-124 "Руслан". Об этом в своем Facebook написал авиаэксперт Виталий Трубников.
По его словам, самолет принадлежал авиакомпании Libyan Arab Air Cargo.
Он был выпущен в 1994 году. Последний полет состоялся в 2010 году и с тех пор он находился на стоянке в аэропорту ливийской столицы.
"Интересное совпадение, что только 2 дня назад один из главных сливных бачков роспропаганды, блог diana_mihaylova, написал, что с самолетом все в порядке. После этого аэродром накрыли "Градами" и самолет сгорел", – пишет Трубников.
Еще один Ан-124 (5A-DKL) авиакомпании Libyan Arab Air Cargo длительное время находится на хранении в Киеве.
Ранее писали, что на Гавайях разбился самолет.
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