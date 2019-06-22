В столице Ливии в аэропорту Триполи, во время военных столкновений сгорел самолет АН-124 "Руслан". Об этом в своем Facebook написал авиаэксперт Виталий Трубников.

По его словам, самолет принадлежал авиакомпании Libyan Arab Air Cargo.

Он был выпущен в 1994 году. Последний полет состоялся в 2010 году и с тех пор он находился на стоянке в аэропорту ливийской столицы.

"Интересное совпадение, что только 2 дня назад один из главных сливных бачков роспропаганды, блог diana_mihaylova, написал, что с самолетом все в порядке. После этого аэродром накрыли "Градами" и самолет сгорел", – пишет Трубников.

Еще один Ан-124 (5A-DKL) авиакомпании Libyan Arab Air Cargo длительное время находится на хранении в Киеве.

Ранее писали, что на Гавайях разбился самолет.