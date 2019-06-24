Повернення українських полонених, встановлення миру та відновлення економіки. Від це теми, які найбільше турбують виборців, заявляють в "Опозиційній платформі - За життя". Представники політсили цього тижня відвідали Донбас, де зустрілися з працівниками підприємств, громадськими діячами та підприємцями.

"Мы в Донецкой области ведем целую команду на выборы, по каждому избирательному округу есть кандидат. И кандидат, который является местным человеком, в основном. Который знает проблемы, который никуда потом не уедет, мы расчитываем, что сформируем в Донецкой области команду, которая будет отстаивать интересы жителей донбаса не на с ловах, а на деле", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".