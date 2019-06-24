У Харківській області по округу №175 партія "Слуга Народу" висунула кандидатом Євгена Пивоварова 1978 року народження, який є бізнес-партнером сім'ї скандально відомої водійки "Лексуса" Олени Зайцевой.

Як передає Depo.Харків із посиланням на реєстри юридичних осіб, Пивоваров є співзасновником підприємства ТОВ "Тайфун 2000" (код ЄДРПО 30990063), що спеціалізується на виробництві продуктів харчування.

Серед інших засновників у цьому підприємстві є Василь Васильович Зайцев і Андрій Васильович Зайцев (він є керівником ТОВ "Тайфун 2000"). Особи саме з такими ж особистими даними фігурували у ЗМІ як брати скандально відомої Олени Зайцевої, яка за кермом автомобіля "Лексус" у жовтні 2017 року була учасницею ДТП у центрі Харкова, тоді загинули шестеро людей. Василя Васильовича Зайцева, крім цього, за відомостями ЗМІ, на початку 2019 року за керування автомобілем у стані сп’яніння позбавили водійських прав.

Також Пивоваров є співзасновником ТОВ "Капсулар" (ЄДРПО 38128375), що за документами теж займається виробництвом продуктів харчування і в якому серед засновників так само значиться Андрій Васильович Зайцев.

Нагадаємо, партія "Слуга Народу" запустила процедуру постпраймериз і запропонувала громадськості перевірити кандидатів, які представлятимуть партію на виборах і пообіцяли відсікати негідних.