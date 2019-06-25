"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за продолжение диалога в рамках ПАСЕ [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" осуждает решение большинства украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы обратиться к Верховной Раде о приостановлении членства страны в этой структуре. Мы выступаем за диалог, направленный на снятие противоречий и решение конфликта мирным путем.
Мы убеждены, что решение ПАСЕ, позволяющее вернуть делегацию России в эту организацию, свидетельствует о том, что наши европейские партнеры обеспокоены затянувшимся вооруженным конфликтом на Донбассе и стремятся создать площадку для мирных переговоров.
Возвращение делегации России в Ассамблею необходимо использовать для нахождения дипломатических решений о путях восстановления мира на Донбассе. Вместо этого "партия войны" в украинской делегации заявляет о демарше, "и в этом ее фактически поддерживает президент Владимир Зеленский. Подобная политическая линия неконструктивна и уже годы не останавливает вооруженный конфликт на Донбассе.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает на безотлагательном проведении прямых переговоров с Донецком, Луганском и Москвой о мире. Курс на конфронтацию и продолжение войны - это предательство интересов украинского народа, который на президентских выборах проголосовал против этого курса. Украине нужен мир уже сегодня, и мы готовы его восстановить.
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