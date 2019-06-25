За последние 5 лет в Украине существенно снизился уровень оздоровления детей – если в 2013 году его получили 3,3 миллиона детей, то в 2018 эта цифра сократилась почти вдвое. Так же на грани исчезновения находятся и учреждения, в которых дети проходят лечение, оздоровление или получают возможность отдыха – только за последний год их стало на 1200 меньше. "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделает все, чтобы не допустить полной ликвидации государственного оздоровления детей. Об этом, на экстренном выездном совещании парламентского Комитета социальной политики в Святогорске, заявила народный депутат Наталия Королевская.

"Сегодня здесь, в уникальном оздоровительном комплексе "Жемчужина Донетчины", мы провели рабочее совещание по вопросам оздоровления детей Донбасса и всей Украины. Это место уникально тем, что здесь могут получить оздоровление и отдых дети, как с подконтрольных, так и с неподконтрольных территорий Украины. Но, к сожалению, такие места сегодня становятся уникальными, потому что их остались единицы на всю страну – только за последний год таких учреждений стало на 1200 меньше. А ведь вопрос оздоровления очень важен, от того, как ребенок проведет лето, укрепит иммунитет, здоровье - зависит то, на столько здоровее он будет на протяжение всего следующего года. А согласно статистике, к сожалению, с 2013 по 2019 год число детей, ежегодно получающих оздоровление, сократилось с 3 млн. 238 тыс. до 2 млн. детей", - отметила Наталия Королевская.

По словам нардепа, если государственная программа по оздоровлению детей продолжит сокращаться такими же темпами - вся инфраструктура специальных детских учреждений будет парализована.

"Нельзя допустить окончательной ликвидации программы по оздоровлению детей – этот вопрос нужно решать комплексно уже сейчас. Ведь дети и их будущее – это основная цель и основной смысл нашей жизни. "Оппозиционная платформа - За жизнь", с целью комплексной и всесторонней защиты детства и материнства в Украине, подготовила концепцию, одним из основных разделов которой являются вопросы оздоровления и отдыха детей. Мы призываем всех, кому небезразлично будущее нашей страны и наших детей, объединить усилия и сделать все, чтобы она была принята и реализована как можно быстрее", - заявила Наталия Королевская.