Насамперед головна новина дня, яку дехто вже встиг охрестити дипломатичною поразкою України. Парламентська асамблея Ради Європи підтримала повернення російської делегації і скасування санкцій проти неї. У відповідь делегати від України заявили, що залишають ПАРЄ, а трохи пізніше стало відомо, що Україна відкликає посла зі Страсбурга для консультацій. Що ж означає рішення ПАРЄ для нашої країни - розкаже Олексій Пшемиський.

Безпрецедентне рішення за всю історію Парламентської асамблеї Ради Європи. Так охрестили події цієї ночі європейські журналісти. До першої за північ у Палаці Європи повно депутатів. Одна з одною тут відхиляють правки до резолюції, що дозволяє повернути

Правки ухвалені. ПАРЄ змінила статут, заборонивши собі ж позбавляти права голосу будь-яку делегацію. Це - головна умова, за якої Москва готова була повернутися.

"Поправки все 95 процентов я посчитал были отброшены. Это означает, что есть заранее утвержденній план который держал этих парламентариев в зале это ноу-хау они употребят в бущущем чтобы откинуть любые правки которые не понравятся Кремлю", - говорить Емануель Зінгеріс, член постійної делегації від Литви в ПАРЄ.

Головні лобісти повернення Росії - Німеччина, Франція, Нідерланди та Бельгія. Проти виступили Україна, Грузія, балтійські країни, Швеція, Польща та Велика Британія. Нічне голосування там вже назвали кінцем ПАРЄ. Адже Росія не виконала жодну із резолюцій щодо анексії Криму та агресії на Сході України. Натомість у Страсбурзі висунули росіянам лише одну вимогу - виплатити борги по щорічних внесках - понад 70 мільйонів євро.

"70 років ми стояли на сторожі демократії, але тепер ПАРЄ постало на сторожі грошей. Ми дозволили одній країні диктувати усій раді Європи що робити, знехтувавши мільйонами європейців. Парє більше не має права на існування", - говорить Йен Лідел-Грейнгер, член постійної делегації від Великої Британії в ПАРЄ.

Прибічники ж повернення Росії наголошують - йдеться не про гроші.

"Ми не вели діалог усі разом останні п’ять років, і кому від цього стало краще? Українцям? Скільки людей загинули за цей час? Відстутність Росії нічого нікому не дала. Так, я не певен, що їхнє повернення щось змінить. Але ми можемо хоча б почати спілкування", - говорить Тіні Кокс, член постійної делегації від Нідерландів в ПАРЄ.

Вже сьогодні від самого ранку російські делегати уперше за останні п’ять років повернулися до Палацу Європи. Наголошують - повернулися, аби розпочати діалог. Але жодну з резолюцій по Україні Москва виконувати не збирається.

"Мне признаем и не считаем себя связанными резолюциями, которые приняты в наше отсутствие", - говорить Петро Толстой, заступник голови Держдуми РФ.

Українські ж делегати наголошують - якщо Україна не буде активніше відстоювати власні інтереси, це може призвести до скасування й інших санкцій з Росії.

"Позиція МЗС має бути дуже жорстка, позиція президента теж має бути дуже жорстка. Росіяни шантажують, а ми маємо просто заявляти свою жорстку позицію і називати біле білим, а чорне чорним - у нас інших варіантів немає, тому що Україна зараз залишилася сам на сам зі своїми проблемами і інтересами і ніхто інший крім нас їх не захистить", - говорить Олена Сотник, член постійної делегації від України в ПАРЄ.

До того ж, рішення ПАРЄ не знімає з Москви інші політичні та економічні санкції. Та й повернення російської делегації українці вже оскаржили.

"Ніякого тріумфального повернення на білому коні як вони хотіли не вийшло, повноваження оскаржені. Зараз є два принципові комітети моніториновий і правил та процедур де ми будем обортися за те щоб на російську делегацію були накладені санкції", - говорить Олексій Гончаренко, член постійної делегації від України в ПАРЄ.

До цього часу на знак протесту увесь склад нашої делагації сесійну залу залишив.

Чи зможуть росіяни повноцінно брати участь у цій сесії ПАРЄ буде відомо лише завтра. Наші делегати повноваження росіян оскаржили. Тим паче, що четверо з 18 членів делегації - мають персональні санкції Євросоюзу. Аби обговорити це парламентарі взяли добу. Якщо росіян допустять до участі представники України заявили, - піднімуть питання про повне припинення участі у Парламентській асамблеї ради Європи.