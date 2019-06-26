В центре Одессы водитель протаранил два авто и "влетел" в дерево [ Редактировать ]
Во вторник, 25 июня, в Одессе на перекрестке улиц Пушкинской и Еврейской произошло ДТП. Автомобиль Volkswagen столкнулся с двумя припаркованными авто, выехал на тротуар, врезался в дерево и зацепил пешехода. Об этом сообщают "Факты".
По информации очевидцев, виновник аварии сперва хотел сбежать с места происшествия, но его успели задержать.
Кроме того, позже стало известно, что мужчина, который был за рулем Volkswagen и пассажир этого же авто были в состоянии алкогольного опьянения.
Уточняется, что для оформления материалов вызван следователь по ДТП, а также следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. На месте работают несколько бригад скорой помощи.
Фото: Факты
Ранее сообщалось, что под Хмельницким произошло жуткое ДТП, а также в Киеве водитель переехал 2-летнего мальчика.
по теме
В Харькове водитель на скорости снес девушку на переходе (видео)
В центре Харькова на улице Архитектора Бекетова произошло серьезное ДТП
Жуткое ДТП в Киеве: автомобиль "слетел" с дороги в столб (видео)
В результате аварии пострадали три человека
В Днепре Opel протаранил Mitsubishi: в салоне был ребенок (фото)
В воскресенье, 23 июня, в Днепре на улице Криворожской произошло ДТП
В Днепре водитель возле ТРЦ переехал мужчину
В субботу, 22 июня, на Запорожском шоссе произошло ДТП
В Киеве водитель переехал сразу двоих девушек
В четверг, 20 июня, в Соломенском районе Киева на улице Протасов Яр произошло серьезное ДТП