Во вторник, 25 июня, в Одессе на перекрестке улиц Пушкинской и Еврейской произошло ДТП. Автомобиль Volkswagen столкнулся с двумя припаркованными авто, выехал на тротуар, врезался в дерево и зацепил пешехода. Об этом сообщают "Факты".

По информации очевидцев, виновник аварии сперва хотел сбежать с места происшествия, но его успели задержать.

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Кроме того, позже стало известно, что мужчина, который был за рулем Volkswagen и пассажир этого же авто были в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что для оформления материалов вызван следователь по ДТП, а также следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

Фото: Факты

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