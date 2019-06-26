Умные политики занимаются установлением нормальных отношений с соседями, снятием санкций, в то время как другие - их вводят. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Политик назвал отмену санкций Россией в отношении транзита украинских грузов большой победой "Оппозиционной платформы - За жизнь" и поставил оценку "отлично" главе политсовета партии Виктору Медведчуку за работу в этом направлении.

"А чтобы все поняли важность нашей работы, хочу напомнить нашим "гиперлупам", что "Укрзализныця", например, заявила - объем транзитных перевозок между Украиной и Россией за последнее время упал в пять раз. Теперь благодаря "Оппозиционной платформе - За жизнь" мы вернем показатели до досанкционного уровня. К тому же потери автомобильной отрасли от этого запрета - примерно 4 млрд грн. Таким образом, лишь одним нормальным человеческим поступком, без криков, без разрывания на себе рубахи, наши партийцы вернули миллиарды гривен в украинский бюджет. И такие шаги мы будем предпринимать в дальнейшем!" - заверил парламентарий.

В то же время он высказал сожаление, что президент Владимир Зеленский отказался от своих предвыборных обещаний, и теперь его партия собирается объединить усилия с "Голосом" Вакарчука чтобы вместе продавать землю.

"Лозунг "Обери життя!" становится все более актуальным, потому что нам нужно понять, чего мы хотим: что-то строить в нашей стране или только петь и танцевать? Все в наших руках!" - заявил Вадим Рабинович.

Вместе с тем он считает неслучайным сравнение союза БПП с "Народным фронтом" и "Слуги народа" с "Голосом".

"И первые, и вторые не знают, что делать со страной. Все, что "Слуга народа" и "Голос" нам предлагают - продать землю и легализовать однополые браки. Еще они хотят ввести 20% надбавки для русскоязычных украинцев в ресторанные счета, а сам Вакарчук хочет быть премьер-министром... Шутки шутками, но нам уже плакать пора, потому что это и для здорового общества неадекватные меры, а для воюющей страны - тем более. Я хочу мира для собственной страны, и жить в Украине, как в Европе, а нам снова предлагают санкции, войну, несчастье", - заключил Вадим Рабинович.