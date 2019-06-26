За последние пять лет этой постмайданной власти политическая культура из-за юридической безграмотности и целенаправленного правового нигилизма так называемой элиты снизилась до уровня стран с тоталитарным открытым режимом, где популизм вполне приемлем. И хотя азы государственности прописаны в Конституции (в частности то, что по форме правления Украина - парламентско-президентская республика), реальная ситуация в стране свидетельствует о нарушении норм Основного Закона. Так, продолжаются попытки закрепить в общественном сознании восприятие института президентской власти как наиболее значимого, и полностью нивелировать при этом значение власти исполнительной и законодательной.

При Порошенко мы не раз наблюдали, как глава государства осуществлял не свойственные ему функции, в частности брал на себя полномочия органа исполнительной власти по обеспечению суверенитета и экономической безопасности страны. В итоге деятельность исполнительных органов координировалась на усмотрение президента. Достаточно привести один, самый красноречивый пример. Это организация и функционирование АТО под единоличным руководством президента как Верховного главнокомандующего, в том время как КМУ, уполномоченный законом контролировать борьбу с терроризмом, по сути, бездействовал. С точки зрения политических процессов указанные обстоятельства еще не позволяют говорить об узурпации власти, сконцентрированной в одних руках, но были созданы все предпосылки для ее узурпации и обеспечения олигархическим структурам доступа к бюджетным финансовым ассигнованиям и их использования в корыстных целях. Главой государства проводилась политика по созданию, в нарушение предписаний Конституции Украины (да и норм Уголовного кодекса), коррупционных схем. В военно-промышленном комплексе и оборонном ведомстве через Совет национальной безопасности и обороны Украины, и не без прикрытия со стороны высших должностных лиц этого органа, была создана и действовала схема отмывания средств со вступлением в прямой контакт с бизнес-структурами РФ. Нужно признать, что такое злоупотребление властью фактически делает нормы Конституции Украины бездейственными. А то, что такое злоупотребление властью и служебными полномочиями остается безнаказанным, убивает в людях веру в справедливость, в силу закона, призванного защищать их права и интересы. Не говоря уже о том, что в итоге исполнительная власть перестает чувствовать ответственность за порученную сферу управления.

По сути, речь идет о конституционном и политическом кризисе в Украине. И выйти из него можно, только реализуя прагматичную, с реальными механизмами стратегию развития страны. Такую, как предлагает «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь». Это восстановление мира через переговорный процесс и народную дипломатию, возвращение граждан на неподконтрольной территории в правовое поле Украины, объединение всех производственно-промышленных центров в один государственный механизм, прекращение каких бы то ни было ограничений перемещения граждан внутри страны, а также формирование единой системы предоставления админуслуг, финансовых потоков, перемещения товаров и услуг. Важно создать единый центр правового сопровождения по выработке экономико-правовых и социальных направлений, объединенных идеей восстановления производственных сил в комплексе с инфраструктурой Донецкой и Луганской областей.

Решить эти задачи мог бы в том числе и новый президент, но, если он будет использовать те же подходы, что и его предшественник, надежд на улучшение ситуации, и прежде всего на восстановление мира в Украине, мало. А потому "перезагрузка" парламента - верный шаг на пути возвращения мира в страну.

Президенту есть над чем задуматься - в преддверии Дня Конституции Конституционный Суд Украины фактически установил наличие конституционного кризиса в государстве, предопределив его разрешение через волеизъявление Украинского народа. По сути, орган конституционной юрисдикции признал недееспособность законодательного органа в парламентско-президентской республике, а действия президента, направленные на контроль за деятельностью Верховной Рады Украины, могут привести к узурпации власти в стране и разрушению демократических основ обустройства общества.

Василий Нимченко,

народный депутат от партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"