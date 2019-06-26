Коллектив Славянского машиностроительного завода поддержал кандидата по 47 округу Юрия Солода и "Оппозиционную платформу - За жизнь" [ Редактировать ]
Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, Наталия Королевская и Юрий Солод посетили Славянский машиностроительный завод.
"Сегодня предприятия Донбасса и всей страны нуждаются в грамотной экономической политике, которую так и не смогла обеспечить уходящая власть. Снижение стоимости энергоносителей – один из ключевых факторов повышения конкурентоспособности украинских предприятий и развитие украинской экономики в целом. Цену на газ можно снизить для всех категорий потребителей Мы уже провели два раунда переговоров о снижении тарифов на 25% , выезжая с Виктором Медведчуком в Москву и Санкт-Петербург. Решение газового вопроса остается архиважным в сложившейся ситуации социальной несправедливости и драконовских тарифов введенных уходящей властью", – отметил Юрий Бойко.
Как подчеркнул председатель правления Славянского машиностроительного завода Павел Придворов, в самые сложные времена, начиная с 2014 года, Наталия Королевская и Юрий Солод не предали и не забыли Донбасс, а помогали людям и всеми силами пытались спасти регион от войны и разрухи.
"Как и большинство предприятий Донбасса, Славянский машиностроительный завод пострадал от боевых действий, но смог полностью восстановить свою работу. И сегодня предприятие нуждается в эффективной экономической политике, которую сможет обеспечить только команда "Оппозиционной платформы - За жизнь. Наша стратегия поддержки промышленности позволит создавать рабочие места, наполнять бюджет и обеспечивать работу, зарплату и достаток каждой украинской семье!" - резюмировал Юрий Солод.
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