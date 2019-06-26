Украина должна восстановить представительство в ПАСЕ и начать прямые переговоры о прекращении огня и возвращении пленных. Об этом на своей странице в Facebook написал член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

"Позорная выходка украинской делегации в ПАСЕ, заявившей о приостановлении своей работы в Ассамблеи из-за возвращения делегации РФ, наряду с демаршем человека, продолжающего «играть в президента», – преступление против украинского народа. Возвращение российской делегации в ПАСЕ – это возможность начать мирный диалог при контроле, поддержке и влиянии европейских партнеров. Мы требуем скорейшего возобновления работы украинской делегации в ПАСЕ и начала переговоров с РФ и представителями Донбасса о прекращении огня и возвращении пленных" – подчеркнул политик.

Политика нового президента в вопросах возвращения контроля над оккупированными территориями идет вразрез с его заявлениями о приверженности миру, уверен Илья Кива.

"Нежелание президента идти на переговоры с РФ лишь затягивает войну, каждый день отнимающую жизни. Нам нужны эти переговоры – говорю это, как человек, отслуживший полтора года на фронте, именно там я прекрасно понял: в окопах войну не закончить. За 5 лет войны у нас было достаточно времени, чтобы убедиться в бесполезности политики режима Порошенко. Хватит расплачиваться жизнями наших граждан за ошибки уходящего режима", – подчеркнул он.

По словам Ильи Кивы, позиция Европы в вопросах возвращения РФ в ПАСЕ вполне ожидаема и прагматична.

"Европу интересует укрепление экономических отношений с РФ, которые приведут к экономическому росту. Им не мешает конфликт на Донбассе по одной простой причине - Европа заботится о себе! О своих гражданах. А мы решили стать в позу? И что мы выиграли этим? Дело не в ПАСЕ или РФ, дело в нас – это мы не можем позаботиться о себе! Каких результатов можно ждать от нашей «делегации», если она не заинтересована в установлении мира в Украине? Эти люди - из свиты мародера, построившего бизнес на крови, они не откажутся от бизнеса, приносящего им деньги и власть!" - подытожил Илья Кива.