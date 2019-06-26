Депутаты Дружковского горсовета вышли из фракции "Оппозиционного блока" и создали депутатскую группу "Оппозиционная платформа - За жизнь" [ Редактировать ]
Представители новосозданного объединения считают "Оппозиционный блок" предателями и выступают против выдвижения от этой политсилы Бориса Колесникова кандидатом в народные депутаты по 49 округу, в который входит Дружковка.
Свою поддержку большинство Дружковского горсовета выразило мэру города, кандидату в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерию Гнатенко.
"Сегодня 21 из 28 зарегистрированных на сессии горсовета депутата, входившие ранее в состав фракций партий "Оппозиционный блок", "Наш край" и БПП «Солидарность» вышли из своих фракций и объявили о создании единой депутатской группы "Оппозиционная платформа - За жизнь", - сообщила секретарь горсовета Дружковки Ирина Бучук.
Таким образом, "Оппозиционная платформа - За жизнь" сформировала в Дружковском горсовете депутатское большинство – в нее входят 21 из 36 депутатов городского совета.
"На президентских выборах абсолютное большинство жителей Дружковки проголосовали за Юрия Бойко. Сегодня люди поддерживают "Оппозиционную платформу - За жизнь", которая выдвинула по нашему 49 округу мэра города Валерия Гнатенко – его поддерживает и депутатский корпус. В наших глазах и в глазах избирателей Дружковки Оппоблок – предатели, из-за которых Юрий Бойко не вышел во второй тур президентских выборов", – заявил депутат Дружковского горсовета Владимир Григоренко.
Мэр города убежден, что только сильная команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" сможет вернуть мир и обеспечить возрождение Донбасса и всей Украины.
"В президентской гонке Юрий Бойко лидировал на Донбассе. И я уверен, что его партия получит высокие результаты и на выборах в парламент. Программа "Оппозиционной платформы - За жизнь" близка и понятна нашим жителям, депутаты сделали правильный шаг", - подытожил Валерий Гнатенко.
по теме
Юрий Бойко в Харькове открыл общественную приемную
В Харькове состоялось открытие приемной народного депутата
Грамотная налоговая политика, доступное кредитование и лоббирование на внешних рынках обеспечат развитие отечественной промышленности - Бойко
Юрий Бойко рассказал, что способно обеспечить развитие промышленности в стране
Власть пытается не допустить кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" на выборы
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" выступили с заявлением
Страна продолжает жить в условиях политического и конституционного кризиса - депутат
Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" выступил с заявлением
В "Оппозиционной платформе" заявили, что омена запрета на тразит украинских товаров через Россию произошла после встречи Бойко и Медведчука с Медведевым
Путин внес изменения в нормы указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года