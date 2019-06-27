Парламентська асамблея Ради Європи остаточно повернула всі права російській делегації. Напередодні увечері це рішення підтримала більшість депутатів. На знак протесту частина українських представників залишила зібрання. Подробиці вчорашнього засідання Парламентської Асамблеї - далі в сюжеті.

Уперше з 2016 року російська делегація у повному складі в ПАРЄ. Ще до голосування, яке остаточно поновило всі права представників Москви, там наголосили - жодної резолюції щодо окупації Криму та агресії на Сході України виконувати не збираються. Головні лобісти повернення Росії до Парламентської Асамблеї - Німеччина, Нідерланди та Франція.

"Зняття санкцій у ПАРЄ не означає зняття санкцій ЄС. Ми лише хочемо, щоб розпочався діалог. Ми хочемо, щоб у Росії працювала моніторингова місія ПАРЄ. Ми маємо надати російській делегації право брати участь у сесіях і натомість очікуємо, що моніторингову місію пустять у Росію", - говорить Франк Швабе, заступник голови делегації Німеччини в ПАРЄ.

Натомість противники наголошують - Росія не виконує жодного рішення ПАРЄ. А прощення Москви називають зрадою головних принципів Ради Європи.

"Гроші стали нашою головною цінністю. Голова ПАРЄ перетворила Асамблею на дешеве шоу. Сьогодні стоїть питання про майбутнє Ради Європи. 70 років ми стояли на варті демократії, а тепер ПАРЄ стала на варті грошей. Ми дозволили одній країні диктувати всій раді Європи, що робити, знехтувавши мільйони європейців", - говорить Єн Лідел-Ґрейнґер, член постійної делегації від Великої Британії в ПАРЄ.

Про те, що саме гроші переконали європейців певні і в українській делегації. Бо Кремль уже два роки не сплачує обов'язкових внесків і заборгував понад 70 мільйонів євро.

"У цій залі нам обіцяли, що російська делегація не повернеться, допоки не зробить якихось серйозних кроків назустріч. Нагадаю, згідно з резолюцією - лише відчутний прогрес може привести до послаблення санкцій. Колеги, скажіть, чи бачили ви прогрес? Може я осліп? Чи хтось інший? Росія не зробила нічого, аби повернутися до цієї зали. Нічого, крім шантажу та вимог до ПАРЄ змінити правила, аби повернути їх", - говорить Володимир Ар'єв, голова української делегації в ПАРЄ.

На знак протесту ще напередодні частина делегатів від України залишили ПАРЄ. Частина колег такий крок засудила.

"Удивительными также являются действия части украинской делегации устроившей демарш из ассамблеи. Я думаю, нам нужно определиться - нам нравится Европа или нам не нравится Европа, мы туда двигаемся или мы туда не двигаемся, а демаршем ничего не решишь", - говорить Юлія Льовочкина, заступниця члена постійної делегації України в ПАРЄ.

Права російських делегатів відновили повністю і без жодних санкцій. У тексті резолюції лише йдеться - ПАРЄ закликає Москву звільнити 24 полонених українських моряків, співпрацювати з міжнародним слідством щодо катастрофи рейсу МН17 та щодо розслідування убивства Бориса Нємцова, допустити моніторингову місію та виплатити всі заборговані внески. А повноваження чотирьох російських депутатів, які підпадають під персональні санкції, перевірить Венеційська комісія.