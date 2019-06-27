Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев. Уже завтра Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов вернутся домой.

В частности, Виктор Медведчук рассказал, что за последние полтора года - с момента самого масштабного обмена в декабре 2017-го - никаких освобождений не было.

"К сожалению, прежняя власть, и я хочу это особо подчеркнуть, в лице Порошенко делала все для того, чтобы эти обмены не состоялись. И поэтому я обратился и к Леониду Ивановичу (Пасечнику.- Ред.), и к Денису Владимировичу (Пушилину. - Ред.), увидев то, что господин Зеленский не собирается проводить обмены. И вот последняя наша встреча с Денисом Владимировичем Пушилиным 7 июня на полях Международного экономического саммита в Санкт-Петербурге тоже касалась вопроса, где я обратился с просьбой об освобождении отдельных граждан Украины, которые удерживаются в Донецке, Луганске. Естественно, что подобный шаг, если бы он имел место, я мотивировал это и обосновывал, это был бы односторонний, но очень важный шаг со стороны Донецка и Луганска", - отметил Медведчук.

Политик назвал этот шаг односторонним актом гуманизма, который вызывает искреннюю благодарность, - освобождение 4 украинцев, удерживаемых в ОРДЛО. "Мне кажется самым важным… что люди идут навстречу, люди совершили - я сказал и еще раз повторю - односторонний акт гуманизма, который у меня вызывает искреннюю благодарность… Вот это самое важное", - подчеркнул председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Отвечая на вопрос, когда может состояться следующее освобождение, политик отметил, что это зависит от президента Украины. "От него сегодня зависит вернуть и освободить людей, естественно, это можно будет сделать за несколько дней. И я думаю, лица, которые принимают участие в переговорах, и Денис Владимирович, и Леонид Иванович это подтвердят, потому что с их стороны такое согласие было и в 2017 году, и в 2018-м, и в 2019 году", - добавил Медведчук.

Напомним, Виктор Медведчук занимается вопросами обмена удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. При его участии были освобождены 485 человек (не считая тех 4 украинских граждан, об освобождении которых договорился сегодня Виктор Медведчук). Среди освобожденных - военные и гражданские лица, в том числе Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко.