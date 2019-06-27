Наталия Королевская: Создание условий для получения качественного профтехобразования - самая успешная государственная инвестиция [ Редактировать ]
Создание условий для получения качественного профтехобразования - самая успешная государственная инвестиция. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская во время встречи с педагогами Славянского машиностроительного лицея и Славянского профессионального аграрного лицея.
"Профессионально-технические учебные учреждения – настоящие кузницы по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров. Но сегодня они оказались на грани выживания. Бездарные реформы, дефицит финансирования, устаревшая материально-техническая база - с этими проблемами ежедневно сталкиваются педагогические коллективы. Ранее нам уже удалось остановить реформирование профессионально-технических учебных учреждений Славянска – мы сохранили лицеи и техникумы, дав возможность детям получить здесь первую профессию. И мы продолжаем эту борьбу совместно с руководством и коллективами лицеев!" – отметила оппозиционный политик.
Наталия Королевская сообщила, что педагогов также тревожит принятие закона о защите украинского языка — они не против развития и защиты государственного языка, но не хотят, чтобы им указывали, на каком языке разговаривать и учить детей.
"Профтехобразование нуждается в эффективной реформе, цель которой - создание надлежащих условий для получения качественного образования, а не экономия бюджетных средств. Это будет самая правильная и успешная государственная инвестиция! Ведь недостаточно просто выучить специалистов – нужно усовершенствовать законодательство, обеспечить их работой и достойной зарплатой! А для этого важно вернуть в страну мир и восстановить экономику", – резюмировала народный депутат.
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