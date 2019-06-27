Президент Зеленский заявил, что он не понимает, почему "когда есть страна, большая, независимая, самостоятельная Украина, почему у нас должны быть посредники" и "почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы". Эти слова Зеленского - запредельно циничная ложь.

Президент Зеленский (который заявлял в ходе предвыборной кампании и во время инаугурационной речи о мире, необходимости переговоров и компромиссах, получив столь высокую поддержку народа) сегодня, по сути, отказался от всех своих обещаний. Его позиция не только ничем не отличается от заявлений Порошенко, но и является неправдивой, не имеющей под собой никаких оснований, и противоречит общеизвестным фактам.

Во-первых, Виктор Медведчук, который взял на себя ответственность за ведение переговоров и реализацию мирного плана, не является "посредником" – не представляет и не претендует на то, чтобы представлять официальную власть. Он делает это по велению сердца, по поручению партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в интересах граждан Украины, которые реально хотят мира, в отличие от президента и его команды, в интересах лиц, удерживаемых в Донецке, Луганске и РФ, их родных и близких, которых власть, как нынешняя, так и прежняя, бросила на произвол судьбы.

У президента Порошенко не было политической воли для принятия архиважных решений, необходимых для проведения обмена по формуле "всех установленных на всех установленных". Судя по последним заявлениям, у президента Зеленского также нет ни политической воли, ни желания для этого.

Во-вторых, Виктор Медведчук занимается вопросами мирного урегулирования конфликта на Донбассе и освобождения удерживаемых лиц с мая 2014 года (за это время освобождено 485 украинцев). Эти обмены проходили не под выборы: ни в одних выборах до настоящего момента Виктор Медведчук не принимал участия.

Ревнивая реакция президента Зеленского на достигнутые в Минске договоренности об освобождении украинских граждан говорит о том, что господин Зеленский судит по себе. И в этом он снова-таки похож на своего "папередника", для которого Украина и народ - ничто, а личный пиар - все. И для того, чтобы доказать это, он не останавливается перед прямой ложью в адрес Виктора Медведчука, добившегося освобождения украинцев.