Шостий апеляційний суд завершив розгляд позову кандидата в депутати проти ЦВК. Йдеться про нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Володимира Сальда. Центрвиборчком раніше заборонив йому балотуватися. Чим завершився процес - знає Юлія Жешко.

Не допустити до участі в позачергових виборах народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Володимира Сальда. Таке рішення напередодні винесли в Центральній виборчій комісії. У відповідь політсила підготувала судовИй позов із вимогами обґрунтувати або скасувати цю постанову. Суть претензій полягала в тому, що він нібито НЕ проживав на території України останні п'ять рОків. Зокрема, понад дев'яносто днів у 2016 перебував у Республіці Домінікана.

"Володимир Васильович став жертвою кримінального правопорушення. Він був відсутній в Україні у вказаний період не за своєю волею. Він не міг повернутись, його було позбавлено волі не законно. І дана ситуація не є причиною відмовляти йому у задоволенні реєстрації", - говорить Максим Макушинський, адвокат.

Факт перебування в Домініканській Республіці підтвердив і сам Володимир Сальдо. Однак, самовільне порушення термінів перебування за кордоном - повністю спростував. Каже, візит до Домінікани був суто робочий і запланований лише на три дні. Та закінчилося відрядження неочікувано. За словами нардепа, не добросовісні партнери позбавили його волі.

"Этот вопрос выписан в постанове ЦИК, где сказано, что позивач, то есть я, не предоставил цель моего выезда за границу. То есть, вернулись в 2016 год, когда у меня действительно была проблемная ситуация", - говорить Володимир Сальдо, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Окрім того, позивач наголосив: інформація про викрадення загальновідома. А зловмисника напередодні затримали у Швейцарії та екстрадували в Україну. Але документи, які це підтверджують, чомусь не врахували.

"Політичною партією була надана копія аміністративного правопорушення згідно якого ЦВК визначило перерву проживання на території України", - говорить представник Центральної виборчої комісії

Тож, на захист Сальда висловився навіть один із представників Центральної виборчої комісії.

"Пан Сальдо був відсутній на тер. України протягом того періоду з причин які не залежать від нього. Від його волевиявлення. Оскільки така ситуація не є типовою, оскільки, це не є прямо передбачено законодавтвом, прошу прийняти до уваги при прийняті рішення", - говорить Григорій Москаленко, преставник партії "Опозиційна платформа - За життя" в ЦВК.

Заслухавши аргументи обох сторін, суд взяв коротку перерву. Відтак оголосив: визнає рішення ЦВК не правомірним. І зобов'язав Центральну виборчу комісію компенсувати всі судовы збори.

Суд вирішив, адмінпозов Сальдо В. О. до ЦВК від "ОПЗЖ" задовольнити повністю.

Сам кандидат подякував суддям за об'єктивність. Водночас припустив, що справу проти нього, найімовірніше, організували політичні опоненти.

Володимир Сальдо, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Конечно, я доволен, рад тому, що в преддверьи дня конституции суд показал своим решением, что Конституция и право человека быть защищенным - это действует. И в течении этого суда, выступления членов ЦИК было очень много несуразностей. Они показали свое бездушное отношение к человеку.Учитывая то, как ЦИК относилась к проверке документов моих, как кандидата - можно предположить, что кто-то вмешивался. И вмешивался серьезно, имея какие-то административные или другие ресурсы.

І версія ця доволі логічна, враховуючи, що кілька років томУ Сальдо обіймав посаду міського голови Херсона. Отже, в цьому виборчому окрузі має неабияку підтримку виборців.