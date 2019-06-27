Суд обязал ЦИК зарегистрировать Владимира Сальдо кандидатом в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом говорится в решении Шестого апелляционного административного суда г. Киева, принятом 27 июня 2019, который полностью удовлетворил административный иск Владимира Сальдо в Центральную избирательную комиссию.

Постановление Центризбиркома от 24.06.2018 N1265 об отказе Сальдо в регистрации в одномандатном избирательном округе N182 суд признал противоправным, обязал ЦИК его отменить и зарегистрировать истца кандидатом в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Решение вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование.

Напомним, ЦИК отказалась регистрировать Владимира Сальдо кандидатом в народные депутаты из-за якобы нарушения им нормы закона об обязательном проживании на территории Украины в течение последних 5 лет.

Несмотря на то, что исчерпывающий перечень документов ЦИК получила еще 19 июня и в 5-дневный срок должна была принять решение о регистрации кандидата в депутаты, она приняла политически ангажированное решение об отказе.

"По странному стечению обстоятельств заседания ЦИК относительно принятия решения об отказе произошло именно на пятый день, при этом никаких дополнительных документов комиссия у меня не запросилв, просто констатировав факт отказа с указанием надуманной причины. 24 июня я подал все необходимые документы, подтверждающие безосновательность решения ЦИК", - сказал в комментарии Владимир Сальдо.

Таким образом Шестой апелляционный суд. Киева подтвердил неправомерность действий ЦИК и восстановил справедливость в отношении кандидата в народные депутаты Владимира Сальдо.