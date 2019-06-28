Нужно обеспечить эффективную государственную политику в угольной отрасли и защитить украинских шахтеров. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская во время встречи с коллективом и руководством ГП "Торецкуголь" (г. Торецк Донецкой области).

"На протяжении последних пяти лет отношение власти к шахтерам было унизительным и просто недопустимым. Долги по зарплатам, отсутствие денег на модернизацию отрасли, невыполнение закона "О престижности шахтерского труда" – далеко не полный перечень проблем, которые сегодня существуют в угольной промышленности. Власть с гордостью отчитывается о покупке американского или бразильского угля, но при этом не прилагает никаких усилий, чтобы защитить украинских шахтеров. Уже седьмые сутки бастуют шахтеры Угледара, шахтеры Торецка не получают необходимого финансирования на строительство новых горизонтов. А очередное повышение цены на электроэнергию с 1 июля и вовсе сделает объединение "Торецкуголь" убыточным, а продукцию – неконкурентоспособной", – отметила оппозиционный политик.

По ее словам, снижение тарифов, усовершенствование законодательства, поддержка и защита украинских шахтеров, эффективная добыча украинского угля – это и есть основа энергетической безопасности страны. И все эти первоочередные задачи пошагово прописаны в программе "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Ситуация в государственном угледобывающем секторе приближается к катастрофической. Тысячи шахтерских семей оказались заложниками бездарной политики власти, которая полностью игнорирует проблемы горняков, вынужденных бастовать и объявлять голодовки из-за невыплаченных зарплат. После победы на выборах мы обязательно это исправим, восстановим эффективную государственную политику по отношению к шахтам, а шахтерам обеспечим достойные зарплаты и необходимый пакет социальных льгот. Восстановление экономики, защита рабочих мест, престижность шахтерского труда и возвращение мира – вот наши главные задачи. Мы объединяем усилия шахтеров Донбасса и нам нужна одна победа на всех!" – заявила Наталия Королевская.