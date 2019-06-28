В пятницу, 28 июня, в пгт Васильковка (Днепропетровская область) воинствующие молодчики пытались сорвать встречу кандидата в народные депутаты по округу №39 от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Марии Пустовой с избирателями. На встречу пришли жители поселка, среди которых были женщины, пенсионеры. Назвавшись бойцами АТО, молодчики начали выкрикивать оскорбительные слова в адрес кандидата в народные депутаты, оскорбляли пришедших на встречу людей, пытались спровоцировать драку, – об этом Мария Пустовая написала на своей странице в Facebook.

"Мои политические оппоненты в своем желании получить власть переступают все возможные границы. Сегодня они наняли крепких ребят, которые оскорбляли не только меня, но и людей, которые пришли на встречу, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны. Я не боюсь этих провокаций. Мы и дальше будем продолжать встречи с людьми и доносить позицию нашей политической силы. И мы добьёмся мира, мы добьёмся снижения тарифов, невзирая на все угрозы и провокации наших оппонентов. Люди на нашей стороне", – подчеркнула Мария Пустовая.